Сегодня в Киеве выпадет первый снег - синоптики

Украинский гидрометцентр информирует, что осадки прекратятся утром 18 ноября.

Сегодня в Киеве будет снег / фото УНИАН

Сегодня вечером в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября.

Об этом сообщает КК «Киевавтодор» со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от +1° до -2°.

"Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами», - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте киевской власти.

Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» располагает 544 единицами специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Гололедица в Украине

Сегодня, 17 ноября, в течение суток в восточных областях на дорогах гололедица.

Синоптики предоставили этим погодным условиям и уровень опасности-желтый.