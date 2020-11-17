Сегодня в Киеве выпадет первый снег - синоптики
Украинский гидрометцентр информирует, что осадки прекратятся утром 18 ноября.
Сегодня вечером в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября.
Об этом сообщает КК «Киевавтодор» со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Некоторые области накроет снег: погода в Украине на неделю (карта)
Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от +1° до -2°.
"Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами», - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте киевской власти.
Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» располагает 544 единицами специальной техники.
Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
Гололедица в Украине
Сегодня, 17 ноября, в течение суток в восточных областях на дорогах гололедица.
Синоптики предоставили этим погодным условиям и уровень опасности-желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.
- Винница+2°... 0°
- Днепр0°... -3°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев-1°... -2°
- Кропивницкий0°... -3°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+7°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+7°... +3°