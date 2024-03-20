Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Киевской области.

На сегодня, 20 марта, в Киеве и Киевской области ввели повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 20 марта туман, видимость 200-500 метров", - сообщают синоптики.

По их словам, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

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Погода в Киеве - прогноз на 20 марта

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем по области составит +3°...+8°, а в Киеве столбики термометров покажут +5°...+7°.

Погода 20 марта - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь, лишь в большинстве районов восточных областей будет без существенных осадков.

В южных и западных областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер, по данным синоптиков, будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем составит +3°...+8°, в юго-восточной части и на Закарпатье воздух прогреется до +7°...+12°. В Карпатах сегодня будет идти снег, а температура днем будет держаться около 0°.

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