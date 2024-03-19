Прогноз погоды на 20 марта.

В среду, 20 марта, погода в Украине особо не изменится. Ожидается облачная погода с прояснениями, периодическими дождями и невысокой температурой. В большинстве областей столбики термометров покажут +5°...+9°, лишь в отдельных областях на юго-востоке будет +11°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Тернополе 20 марта ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -1°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью 0° днем +7°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, легкий дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°.

В Одессе 20 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°,.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +12°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +1°...+8°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

Приметы погоды 20 марта

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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