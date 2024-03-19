20 марта дожди в Украине продолжатся / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 20 марта, погода в Украине особо не изменится. Ожидается облачная погода с прояснениями, периодическими дождями и невысокой температурой. В большинстве областей столбики термометров покажут +5°...+9°, лишь в отдельных областях на юго-востоке будет +11°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, дождь.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +6°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.
  • В Тернополе 20 марта ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, легкий дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+7°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью 0° днем +7°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +6°, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, легкий дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°.
  • В Одессе 20 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°,.
  • В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +6°, днем +12°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, +1°...+8°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
20 марта в Украине все еще будет прохладно / фото УНИАН

Приметы погоды 20 марта

20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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