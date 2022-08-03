Предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В столице в ближайший час с удержанием до конца суток 3 августа по прогнозу Укргидрометцентра ожидается гроза (1 уровень опасности): перед началом значительных осадков городские гидрослужбы начали дежурство со специальной техникой в местах возможных подтоплений.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор".

Всего предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Кроме этого, столичные гидрослужбы ежедневно ремонтируют и очищают системы дождевой канализации города: очищают решетки ливнестоков, дождеприемные колодцы и коллекторы, ремонтируют дождеприемные колодцы, меняют решетки ливнестоков и тому подобное.

Напомним, что во время грозы следует закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери, а в случае сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

В случае выявления подтоплений на проезжей части или тротуарах необходимо обращаться в диспетчерскую предприятия по телефону: 044-284-74-19.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. Телефон КАСС: 044-430-37-13.

Вас также могут заинтересовать новости: