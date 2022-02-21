В течение дня в столице будет пасмурно, но без осадков.

Сегодня, 21 февраля, в Киеве ожидается пасмурная, но сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Днем столбики термометров максимально поднимутся до +9°, а ближе к ночи опустятся до +7°. Весь день небо в Киеве будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный со скоростью 4 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 736-740 миллиметров ртутного столба. Восход в 06:59, закат в 17:25.

Погода в Украине сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.

В Тернополе 21 февраля ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +10°, сильный дождь.

В Виннице сегодня будет 0°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +2°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+7°.

В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +3°...+9°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +10°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +10°.

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