Сегодня, 21 февраля, в Киеве ожидается пасмурная, но сухая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Днем столбики термометров максимально поднимутся до +9°, а ближе к ночи опустятся до +7°. Весь день небо в Киеве будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.
Ветер будет юго-западный со скоростью 4 - 4,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 736-740 миллиметров ртутного столба. Восход в 06:59, закат в 17:25.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +7°, небольшой дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +7°, сильный дождь.
В Тернополе 21 февраля ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +10°, сильный дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +10°, сильный дождь.
В Виннице сегодня будет 0°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +2°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождик.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+7°.
В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+6°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +3°...+9°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +10°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +10°.