В Киевской области накануне Нового года расцветет "холодная весна": температура воздуха может прогреться до 9 градусов тепла.
О таких капризах погоды зимой сообщил Украинский гидрометцентр в прогнозе на вторую половину 30 декабря.
"Температура по области +4..9° тепла, в Киеве около +7..9°", - говорят там.
Синоптики предупреждают, что такое потепление может сопровождать небольшой дождь. Ветер будет преимущественно западный, со скоростью порывов до 7-12 м/с.
По состоянию на утро 09:00 в столице уже было не по-зимнему тепло, воздух прогрелся до +5°. Относительная влажность составляла 79%, атмосферное давление было на уровне 744 мм. рт.ст.
С какой погоды украинцы начнут 2024 год
Украинцам 1 января 2024 года также стоит ожидать относительно теплой погоды. На западе столбики термометров покажут +6°...+ 8°, на севере, востоке и в центральных областях будет немного прохладнее, но без минусовой температуры днем.
Однако по некоторым областям возможны дожди, поэтому на новогодний снег который год подряд не стоит надеяться.