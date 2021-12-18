В Украину придет циклон с севера.

В Украине в ближайшие два дня (19-20 декабря) ухудшится погода, в страну придут метели и снежные заносы, на дорогах будет скользко.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф".

По словам синоптика, смена погодных условий связана с активным ныряющим циклоном. Он придет в Украину из районов стран Балтии и Беларуси. В связи с этим пройдет снег и мокрый снег, а на северо-западе - с дождем. Также усилится ветер, что спровоцирует метели и снежные заносы.

"Таким образом, зима окончательно вступит в права (за исключением южных областей и Крыма, где сохранится ещё положительный фон температур и осадки преимущественно в виде дождей) и уже в последующие дни будем наблюдать стабильное понижение температуры воздуха на фоне распространения арктической воздушной массы при северных ветрах", - рассказал Кибальчич.

Как сообщалось, сегодня, 18 декабря, по всей Украине температура будет около нуля или чуть выше. Практически во всех западных, а также некоторых центральных и восточных областях пройдут осадки в виде снега или снега с дождем.

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Автор: Юрий Годован