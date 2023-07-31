Синоптики прогнозируют грозы в Киеве и области.

В Киеве и Киевской области сегодня ухудшится погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайший час и до конца суток 31 июля ожидается гроза.

Из-за непогоды в столице и области объявлен І уровень опасности.

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Погода 1 августа - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, завтра в Украине будет доминировать переменная облачность.

В большинстве северных и центральных областей, на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет преимущественно южный 5-10 м/с. Температура ночью составит 13-18°, на побережье морей - до 22°. Днем столбики термометров будут подниматься до 23-28°, а на юге и востоке страны воздух разогреет до 27-32°.

На Киевщине также прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет южный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура ночью по области будет держаться на уровне 13-18°, днем будет 23-28°. В самом Киеве ночью ожидается 15-17°, а днем столбики термометров покажут комфортные 25-27°.

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