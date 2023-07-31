Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Последний июльский день в Киеве будет теплым, но с грозой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +20°, днем воздух прогреется до более комфортных +24°. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру ожидается гроза.

Ветер несильный, переменных направлений, 1,1 - 1,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 31 июля - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшй дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Тернополе 31 июля ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +17°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +17° днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+24°, гроза.

В Одессе 31 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +25°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +17°...+27°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +30°.

Вас также могут заинтересовать новости: