Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о тумане.

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается густой туман. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

"В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 декабря туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Погода в Киеве и области сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода. Днем мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы до 15-20 м/сек. Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве воздух прогреется до 1-3°.

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