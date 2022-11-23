По прогнозам, ожидается гололед и гололедица.

В Киеве и Киевской области ожидается гололед и гололедица. Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"24 ноября ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый, - говорится в сообщении.

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - добавили в Укргидрометцентре.

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Погода на Киевщине завтра

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Киеве ожидается дождь и мокрый снег. Днем будет около "нуля". На дорогах гололедица.

По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киевской области ожидается облачная погода. Ночью и утром мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, кое-где налипание мокрого снега. Днем преимущественно дождь.

Ветер будет восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-4° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

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