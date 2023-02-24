Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

В Киеве и Киевской области до конца суток 24 февраля ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Киеве и области сегодня - прогноз

На Киевщине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Днем прогнозируется небольшой дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области днем 2-7° тепла; в Киеве днем воздух прогреется до 3-5° тепла.

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