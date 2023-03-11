Из-за сильного ветра украинцам дали несколько советов, как обезопасить себя.

Ночью 12 марта в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом в своем Телеграмм-канале предупредил Укргидрометцентр:

"Ночью 12 марта порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Прогноз на выходные 11-12 марта от Погода УНИАН

По данным Погода УНИАН, 11 и 12 марта погода в Украине испортится. Налетят дожди, а столбики термометров поползут вниз. К концу недели в некоторых областях температура не будет подниматься выше +2°...+4°.

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