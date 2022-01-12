Сегодня в большинстве областей Украины ожидается гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -15°, днем -10°, возможен снег.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -11°, днем -6°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -12°, днем -5°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
В Тернополе 12 января ночью будет -13°, днем -7°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -9°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -10°...-2°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.
В Виннице сегодня будет -13°...-10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью -13°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -15°, днем -10°.
В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -8°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -13°...-10°.
В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -12°, днем -4°.
В Херсоне в среду ночью -11°, днем -4°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем -6°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -16°...-11°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -9°.
В Днепре температура ночью будет -14°, днем -8°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, -13°...-7°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -7°.