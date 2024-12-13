На высокогорье сегодня очень холодно.

На высокогорье Карпат сегодня очень холодно. В горах ударил сильный мороз, а еще дует ветер. Об этом в Facebook сообщают Горные спасатели Прикарпатья.

По состоянию на утро 13 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, а видимость ограничена.

"Ветер северный 8 м/с, температура воздуха -14°С", - говорят спасатели.

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Они также опубликовали фото с вершины, на котором все занесено снегом.

Непогода в Украине - прогноз на 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, Украина будет находиться между влиянием антициклона Ernst и недавнего циклона. Количество осадков значительно уменьшится, однако усилится ветер, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как отметила эксперт, антициклон будет способствовать вытеснению остатков осадков, поэтому погода будет в основном сухой, местами с прояснениями. В то же время небольшой снег возможен ночью на севере и днем на востоке страны.

Из-за взаимодействия циклона и антициклона ожидается порывистый ветер. Его интенсивность будет разной: от умеренного на западе до сильного штормового на востоке.

Температура воздуха снизится. Днем столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов.

Синоптик также предупредила об ухудшении условий на дорогах из-за гололеда и посоветовала выбирать надежную обувь.

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