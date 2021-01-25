Туристам советуют воздержаться от походов в Карпаты из-за снеголавинной опасности

18:07, 25 января 2021
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25 и 26 января серьезная снеголавинная опасность сохранится на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах могут сходить лавины / фото УНИАН
В Карпатах могут сходить лавины / фото УНИАН

Синоптики советуют туристам воздержаться от походов в Карпаты из-за снеголавинной опасности.

Об этом в Facebook сообщает Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.

"Штормовое предупреждение. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи с метелями и снегопадами сохранится 25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, а также отдельных природных средних и крупных лавин.

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"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье", - призвали синоптики.

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Автор: Антонина Доломанжи

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Теги: лавиналавинылавинная опасностьлавинная опасность в Карпатах
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