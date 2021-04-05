Внезапные наводнения и оползни: в Индонезии растет число жертв циклона (фото)

Разрушены мосты и заблокированы дороги.

Не менее 400 человек в провинции Восточная Нуса-Тенггара, Индонезия, были эвакуированы после того, как их дома пострадали от внезапных наводнений, оползней и сильных ветров на фоне сильного дождя, вызванного циклоном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на BNPB.

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Обрушились несколько мостов, упали деревья и заблокировали несколько дорог. Из-за сильных волн затонуло судно.

Местные власти заявили, что число погибших превысило 100, но местное новостное агентство заявило, что не может подтвердить это. По его данным, 55 человек погибли от наводнений, 40 пропали без вести.

Циклон Сероя в Индонезии

Циклон Сероя обрушился на море Саву к юго-западу от острова Тимор. В результате наводнения и оползней погибли десятки людей в Индонезии и Восточном Тиморе.

Как сообщается, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 41 человека на индонезийском острове Флорес, и по меньшей мере еще трое погибли в соседнем Восточном Тиморе. Среди погибших - двухлетний ребенок.

Десятки домов были засыпаны грязью в селе Ламанеле. Некоторые дома смыло наводнением.

На одном из островов обрушился мост.

"Есть дороги, которые обрушились, а упавшие деревья затруднили доступ к некоторым районам", - рассказал заместитель премьер-министра Восточного Тимора Хосе Рейса, назвав инцидент самым ужасным в регионе за последние 40 лет.

Как сообщается, также была нарушена подача электроэнергии, а президентский дворец и вовсе затопило.