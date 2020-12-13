В Харькове улицы превратились в каток – местные катаются по тротуарам на коньках (видео)
Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы.
В Харькове улицы покрылись гладким льдом из-за непогоды. Ходить по ним сейчас неудобно, но местные жители надевают коньки и катаются на тротуарах.
В Киеве "динозавр" катался на коньках по замерзшей дороге (видео)
Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы. Так, «ТРУХА» опубликовала видео с мужчиной, который катается на льду одной из центральных улиц города.
Аналогичную ситуацию сняли на харьковском жилом массиве «Алексеевка». Видео опубликовано каналом ХХ.
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