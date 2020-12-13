В Харькове улицы превратились в каток – местные катаются по тротуарам на коньках (видео)

14:00, 13 декабря 2020
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Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы.

В Харькове улицы покрылись льдом / Скриншот с видео
В Харькове улицы покрылись льдом / Скриншот с видео

В Харькове улицы покрылись гладким льдом из-за непогоды. Ходить по ним сейчас неудобно, но местные жители надевают коньки и катаются на тротуарах.

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Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы. Так, «ТРУХА» опубликовала видео с мужчиной, который катается на льду одной из центральных улиц города.

Аналогичную ситуацию сняли на харьковском жилом массиве «Алексеевка». Видео опубликовано каналом ХХ.

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Автор: Дмитрий Захаров

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Теги: Новости Харьковалед
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