В Харькове улицы превратились в каток – местные катаются по тротуарам на коньках (видео)

Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы.

В Харькове улицы покрылись льдом / Скриншот с видео

В Харькове улицы покрылись гладким льдом из-за непогоды. Ходить по ним сейчас неудобно, но местные жители надевают коньки и катаются на тротуарах.

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Видео с места событий публикуют харьковские Telegram-каналы. Так, «ТРУХА» опубликовала видео с мужчиной, который катается на льду одной из центральных улиц города.

Аналогичную ситуацию сняли на харьковском жилом массиве «Алексеевка». Видео опубликовано каналом ХХ.

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