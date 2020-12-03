Синоптики назвали регионы, где ожидается гололедица и мокрый снег
Украинцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях.
Сегодня ночью, 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег, местами - гололедица.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украину идет потепление и сильный ветер: в Укргидрометцентре предупредили об изменении погоды
"Ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 3 декабря: данные погоды УНИАН
В четверг, 3 декабря, Украина покинут снег и дожди: по всей стране ожидается сухая прохладная погода. Средняя температура по стране днем +1°...+2°, в Крыму - до +11°. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, пасмурная погода ожидается только в Херсоне, Николаеве и центральных областях.
- Винница+2°... +1°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+2°... 0°
- Львов0°... -3°
- Николаев+6°... +3°
- Одесса+9°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+1°... 0°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+2°... -1°