Синоптики назвали регионы, где ожидается гололедица и мокрый снег

Украинцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

Сегодня в Украине ожидается гололед / Фото УНИАН

Сегодня ночью, 3 декабря, в Украине ожидается мокрый снег, местами - гололедица.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"Ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 3 декабря: данные погоды УНИАН

В четверг, 3 декабря, Украина покинут снег и дожди: по всей стране ожидается сухая прохладная погода. Средняя температура по стране днем +1°...+2°, в Крыму - до +11°. Практически по всей стране будет облачно с прояснениями, пасмурная погода ожидается только в Херсоне, Николаеве и центральных областях.