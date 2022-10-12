В четверг, 13 октября, в Киеве еще немного похолодает.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до +6°, а днем воздух прогреется всего до +13°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет северо-западный, 0,5 - 1,3 м/с. Атмосферное давление почти в норме, 754-755 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
В Тернополе 13 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.
В Одессе 13 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +5°...+12°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
В Днепре завтра температура ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.