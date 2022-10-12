Погода в Украине / фото REUTERS

В четверг, 13 октября, в Укаине установится сухая, но прохладная погода. По всей стране столбики термометров покажут +12°...+15°, лишь на Закарпатье и в Херсонской области будет на градус-два теплее. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
  • В Тернополе 13 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра  будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.
  • В Ужгороде завтра  столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.
  • В Виннице завтра будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра  будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.
  • В Одессе 13 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.
  • В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +5°...+12°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.
Погода в Украине 13 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 13 октября

13 октября - Григория и Михаила. Снега нет - зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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