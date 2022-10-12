В большинстве областей температура в течение дня будет в пределах +12°...+15°.

В четверг, 13 октября, в Укаине установится сухая, но прохладная погода. По всей стране столбики термометров покажут +12°...+15°, лишь на Закарпатье и в Херсонской области будет на градус-два теплее.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 13 октября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 13 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +5°...+12°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре завтра температура ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +13°.

Народные приметы на 13 октября

13 октября - Григория и Михаила. Снега нет - зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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