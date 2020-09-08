Количество ураганов в Атлантике стало рекордным в этом году
Еще в августе аналитики американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы прогнозировали рекордное количество ураганов в этом году.
В Атлантическом океане сформировался 17-й по счету с начала года ураган, он был назван Рене.
Тайфун "Хайшен" обрушился на Японию и Южную Корею (видео)Крупные ураганы называют по буквам латинского алфавита, поэтому название нового урагана за год должно начинаться с буквы «R» (буквы «Q», «U», «X», «Y» и «Z» не используются). Этот год стал рекордным: новый 17-й ураган сформировался 8 сентября. Предыдущий рекорд был поставлен в 2005 году - тогда ураган под названием Рита начался 18 сентября, передает kommersant.
В понедельник друг за другом в Атлантике начались два урагана — 16-й за год ураган Полетта зародился в центральной Атлантике, а ураган Рене — у берегов Западной Африки.
Еще в августе аналитики американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы говорили о рекордном количестве ураганов в нынешнем году. Обычно с начала года и до августа бывает около двух ураганов, достаточно сильных для присвоения им названия, в этом же году за указанный период было восемь сильных штормов.
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