Ураган "Йота" в Карибском море усилился до максимальной категории
Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки.
Ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, сегодня усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.
Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).
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Метеорологи отметили, что на северо-восточном побережье Никарагуа ожидаются экстремальные порывы ветра и опасные для жизни штормовые волны.
«Угрожающие жизни внезапные наводнения ожидаются в Центральной Америке», - говорится в сообщении в Twitter.
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