Ураган "Йота" в Карибском море усилился до максимальной категории

Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки.

Метеорологи предупреждают, что ураган может вызвать штормовые волны \ фото REUTERS

Ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, сегодня усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC).

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Метеорологи отметили, что на северо-восточном побережье Никарагуа ожидаются экстремальные порывы ветра и опасные для жизни штормовые волны.

«Угрожающие жизни внезапные наводнения ожидаются в Центральной Америке», - говорится в сообщении в Twitter.

скриншот NHC/Twitter

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