На США обрушился мощный ураган "Лора" (видео)

Скорость ветра местами превышает 200 км/ч.

На США обрушился мощный ураган "Лора" / фото REUTERS

Мощный ураган "Лора" вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана.

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Сейчас он движется на север со скоростью 24 км/ч. При этом скорость ветра составляла 241,5 км/ч, в настоящее время она снизилась до 225 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Лора" принесла с собой мощный ветер и штормовой нагон, который в некоторых районах он может достигать 6 м, проливные дожди и наводнения. Предупреждение об урагане действует от юго-восточного побережья Техаса до центральной части побережья Луизианы.

В городе Лейк-Чарльз штата Луизиана зафиксирована скорость ветра 137 км/ч, порывы достигают 206 км/ч, на границе Техаса и Луизианы - скорость ветра 138 км/ч, порывы 180 км/ч.

Ранее сообщалось, что тропический шторм "Лора" в Мексиканском заливе усилился до урагана и приближается к американскому штату Техас.

Из-за приближающегося урагана в Техасе эвакуируют более 400 тысяч жителей в кругах Ориндж, Джефферсон, Галвестон и Чамберс, в Луизиане 325 тысяч в приходах Калкашу, Камерон, Джефферсон, Лафурш, Плакемин и Тербон.