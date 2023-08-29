Вскоре температура в Украине постепенно снизится и начнутся дожди.

На этой неделе в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. В большинстве областей пройдут грозовые дожди, а температура воздуха будет постепенно снижаться. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем ожидаются отдельные кратковременные дожди и грозы. Температура днем в Украине составит 30-35°, в восточных и северо-восточных областях немного свежее, 24-29°.

30-31 августа в западных областях пройдут грозовые дожди, днем в среду местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура постепенно снизится ночью до 12-17°, днем до 18-24°. На остальной территории будет преимущественно без осадков, только в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза, а температура ночью составит 16-22°, днем 26-32°.

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1 сентября в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Только в юго-восточной части, на Харьковщине и на крайнем западе страны сохранится погода без осадков. Температура в западных областях ночью составит 10-16°, днем 21-26°. На остальной территории ночью будет 14-20°, днем воздух будет прогреваться до 29-34°, а в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются комфортные 23-28°.

Когда жара покинет Украину-прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко также говорит о снижение температуры. По ее данным, сегодня Украина будет практически эпицентром европейской жары, а уже с 1 сентября ожидается существенное снижение температуры воздуха.

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