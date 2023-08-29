До конца лета будет жара.

Сегодня, 29 августа, Украина будет практически эпицентром европейской жары. Снижение температуры ожидается в начале сентября. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, сегодня максимальная температура воздуха составит +32...+37 градусов, только в восточных областях Украины будет легче дышать, +25...+29 градусов.

Большую часть суток 29 августа, по данным синоптика, в Украине будет сухо и ясно. Однако во второй половине дня и вечером долгожданные дожди с грозами пройдут в западных областях, на Житомирщине и в Винницкой области.

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"Единственная предосторожность - из-за бешеной жары и вертикальных темпоконтрастов вероятны грозы при дождях, локально сильные ливни и шквалы. Осторожно!"- предупредила специалист.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, сегодня пик жары, +35...+37 градусов. Без осадков.

"Еще будет грызть 30 и 31 августа, а вот уже 1 сентября будет существенное снижение температуры воздуха...",- спрогнозировала специалист.

По данным Погода УНИАН, со среды, 30 августа, на западе Украины благодаря дождям и грозам ожидается снижение температуры. К концу недели сильная жара постепенно покинет Украину. До +30°...+33° температура будет подниматься только на юге и востоке страны.

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