Лишь в нескольких областях будет доминировать сухая погода.

В пятницу, 26 мая, дожди и грозы распространятся практически по всей Украине. Лишь в большинстве северных, а также в Хмельницкой и Винницкой областях вероятность осадков и гроз будет меньше. Несмотря на грозы температура по всей стране будет комфортной, от +21° до +27°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 26 мая ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°. гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, гроза.

В Одессе 26 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +21°, дождь с грозой.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+21°, ливень.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +25°, гроза.

Приметы погоды 26 мая

26 мая - если в этот день много комаров, то летом будет много грибов.

Вас также могут заинтересовать новости: