26 мая в Украине будет много гроз / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 26 мая, дожди и грозы распространятся практически по всей Украине. Лишь в большинстве северных, а также в Хмельницкой и Винницкой областях вероятность осадков и гроз будет меньше. Несмотря на грозы температура по всей стране будет комфортной, от +21° до +27°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°, гроза.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.
  • В Тернополе 26 мая ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°. гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +26°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°, гроза.
  • В Одессе 26 мая - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +21°, дождь с грозой.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°, гроза.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+21°, ливень.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +25°, гроза.
26 мая практически по всей Украине ожидаются грозы и дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 26 мая

26 мая - если в этот день много комаров, то летом будет много грибов.

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