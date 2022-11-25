На западе Украины ожидается туман.

В Украине на завтра объявили предупреждение о тумане. По данным Укргидрометцентра, неблагоприятная погода ожидается на западе страны.

"26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что из-за уменьшения видимости возможны нарушения движения транспорта на дорогах и улицах. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня до конца суток также сохранится туман. По данным Укргидрометцкентра, виды будут ограничены до 200-500 метров.

26 и 27 ноября в Украине ожидается много осадков в виде дождей, снега и мокрого снега. Температурные контрасты будут постепенно сглаживаться и к концу недели в большинстве областей температура днем будет на уровне -1°...+4°. Лишь в отдельных областях на юго-востоке будет теплее.

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