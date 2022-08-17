На завтра во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

На четверг, 18 августа, в Украине снова объявили штормовое предупреждение. На этот раз оно коснется не всей страны, а лишь южных, центральных и восточных областей.

По данным Укргидрометцентра, в указанных областях ожидаются грозы, местами - значительные дожди, град и шквалы.

"18 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен І уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, ливень.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Луцке - дождь, ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +18°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +17°...+29°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, гроза.

В Виннице сегодня будет +17°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +25°, ливень.

В Кропивницкому температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве-небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, гроза.

В Одессе 17 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+28°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +31°.

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