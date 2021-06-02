В четверг, 3 июня, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди", - сообщают спасатели.
В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, желтый.
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Погода в Украине 3 июня
По данным синоптика Натальи Диденко, в четверг, 3 июня, в Украине сохранится дождливая погода. Больше всего осадков придется на восточные и южные области. На остальной территории-ветрено, но осадков будет значительно меньше.
"Наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - уточнила синоптик.
По ее словам, в Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями. На остальной территории Украины погода будет неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.
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