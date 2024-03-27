Наконец в Украину идет 20-градусное тепло.

В ближайшие дни Украину охватит потепление. Уже сегодня в нашу страну начнет поступать более теплая погода, а в конце концов температура повысится до +20. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В течение недели температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов", - порадовала она.

Потепление не обойдет и Киев - столицу также посетит 20-градусное тепло.

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"А в дальнейшем уже начнется настоящий температурный рахат-лукум, до конца недели воздух прогреется до +17...+20 градусов!" - сказала Наталья Диденко.

Потепление в Украине - где температура будет самой высокой

О том, что в Украину идет ощутимое потепление, говорят и в Укргидрометцентре.

Так, по данным синоптика Натальи Птухи, 30 марта почти по всей стране воздух прогреется до +16...+22. Самая теплая погода ожидается в западных областях, где местами температура будет подниматься до +24 градусов.

Это потепление будет сопровождаться более ощутимым ветерком, 7-12 м/с

Такая теплая погода, как ожидается, будет сохраняться до начала апреля, но уже со 2 числа поступят атмосферные фронты. Они принесут дожди и некоторое похолодание. Синоптик отметила, что резкого снижения температуры не будет - плюс останется и днем, и ночью.

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