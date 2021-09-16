Пожарная опасность в Украине объявлена на 16 и 17 сентября.

Почти по всей Украине на два дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 16 сентября

В Киеве сегодня будет незначительная облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +20°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +14°, днем +25°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 16 сентября ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+21°.

В Одессе 16 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+18°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +9°...+22°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +21°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +22°.

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Автор: Екатерина Лиманская