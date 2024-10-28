Температура по всей стране упадет до +5°...+10°.

В ближайшую неделю украинцев ждет относительно спокойная и теплая погода с периодическими небольшими дождями. Однако температура постепенно будет снижаться, а в конце недели ожидается резкое похолодание по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет пасмурным, но довольно теплым. Столбики термометров по всей стране покажут +14°...+17°, местами на юге воздух прогреется до +18°...+19°. В Харьковской и Полтавской областях пройдут дожди.

29 октября в Украине будет переменная облачность. Температура снизится до +11°...+14°, местами на юге и на крайнем западе будет до +16°. На юго-востоке и северо-западе покапают небольшие дожди.

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30 октября погода существенно не изменится. Столбики термометров покажут +10°...+16°.

Завершится октября в Украине влажной погодой, во многих областях пройдут небольшие дожди. Температура днем будет от +11° до +16°.

1 ноября дождей в Украине не ожидается, а на западе даже прояснится небо. В большинстве областей будет +12°...+16°, а на левобережье столбики термометров покажут +9°...+11°.

В субботу, 2 ноября, в Украине будет небольшая облачность. Термометры покажут +11°...+14°, в Волынской области будет до +9°, а на юге и в районе Кривого Рога воздух прогреется до +16°...+18°.

В конце недели, 3 ноября, температура снизится по всей стране до +5°...+9°, только местами на юге будет около +10°.

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