Теплее всего будет на юге и востоке, однако и там столбики термометров покажут +15°...+18°.

В ближайшую неделю в Украине ожидается много дождей. В первой половине недели осадки будут везде, кроме юга и востоке, однако ближе к выходными дожди распространятся по всей стране, а температура в большинстве областей снизится до +12°...+15°.

Традиционно теплее всего будет на юге и востоке, однако и там столбики термометров покажут +15°...+18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Неделя в Украине начнется с преимущественно сухой погоды, дожди практически покинут территорию нашей страны после дождливых выходных. Холоднее всего будет на западе, где воздух прогреется лишь до +11°...+16°, а теплее всего - на юге и востоке, где ожидается до +19°...+21°.

Во вторник, 20 сентября, в Украину вновь вернутся дожди. Осадки, местами сильные, ожидаются везде, кроме восточных и отдельных южных областей. Вместе с дождяи придет и похолодание. В большинстве западных и северных областей температура днем не поднимется выше +11°...+12°, на Винничине ожидается до +10°. На востоке будет теплее всего, +18°...+22°, на юге - до +20°, а на остальной территории температура ожидается в пределах +13°...+18°.

В среду, 21 сентября, дожди ослабнут и останутся лишь на западе, севере и в некоторых центральных областях. Температура практически не изменится.

В четверг в Украине все также будет дождить на западе, севере и местами в центральных областях. На юге и востоке температура не поднимется выше +19°.

Перед выходными, 23 сентября, дожди вновь накроют Украину, сухо будет лишь в большинстве южных ообластей. На западе и в большинстве северных областей ожидается +11°...+13°, в центре температура будет от +14° до +19°, на востоке похолодает до +15°...+17°. На юге и в Крыму будет теплее всего, до +20°.

На выходных погода начнет меняться. К концу недели, 25 сентября, дожди заметно ослабнут и сместятся на Левобережье. Температура чуть повысится и выровняется. В большинстве областей в воскресенье будет уже +14°...+18°.

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