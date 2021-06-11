Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото ua.depositphotos.com
Сегодня, 11 июня, в Украине повсеместно ожидаются грозы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Днем 11 июня в Украине грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
По данным Укргидрометцентра, днем в Украине ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура днем 21°-26°.
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