Сегодня в Украине ожидаются грозы / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 11 июня, в Украине повсеместно ожидаются грозы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Днем 11 июня в Украине грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

По данным Укргидрометцентра, днем в Украине ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура днем 21°-26°.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская