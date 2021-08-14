В Украине завтра, 15 августа, погода будет солнечной и жаркой в ряде областей прогнозируют до +31° С. Осадки тоже вероятны, но только в нескольких областях.
Как говорится в сообщении Укргидрометцентра, температура воздуха днем будет достигать отметок от +24° С до +31° С. Жарче всего будет на Западе, Севере и в Центре.
Не так жарко будет на Востоке и в оккупированном Крыму. На большинстве территории Украины 15 августа осадков не ожидается.
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Небольшие дожди могут пройти только в Луганской, Донецкой областях, Днепре и Симферополе.
В Киеве в воскресенье будет сухо и тепло. Днем воздух прогреется до 29-31°С. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Ночью будет 14-16 °С.
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