Синоптик рассказала, какой будет погода в субботу и воскресенье.

В Украине в ближайшие выходные прогнозируют неустойчивую погоду: запад будет засыпать снегом, на остальной территории будет пасмурно и в основном сухо.

Об этом рассказала "Апострофу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега. Температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза ночью, а днем около 0 градусов, поэтому этот снег будет мокрым и таять. Правда, со следующей недели ожидается существенное снижение температуры и больше снежных дней. В Карпатах температура будет стабильная: 3-8 градусов мороза и там снежный покров сохранится", - рассказала она.

Синоптик также предупредила о новой опасности, которая ждет украинцев в воскресенье - существенное усиление ветра. Это связано с тем, что с северо-запада будет проходить мощный атмосферный фронт.

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"Он связан с циклоном, который находится на северо-востоке от территории Украины, вот его фронтальная система и будет перемещаться, начиная с северо-западных областей и в течение дня будет смещаться на север. Это будет сопровождаться порывами ветра 15-20 метров за секунду, а в Карпатах может быть даже 25-30 метров в секунду", - подчеркнула Птуха.

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Автор: Юрий Годован