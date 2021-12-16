Осадки ожидаются по всей стране.

В пятницу, 17 декабря, в Украине будет очень мокро. В большинстве областей ожидается мокрый снег, а в центре и местами на юге страны - небольшие дожди. В течение дня температура будет от +1° до +3°, чуть теплее - в Закарпатской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, сильный дождь.

В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+3°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью +1°, днем +2°.

Народные приметы на 17 декабря

17 декабря - Варвары. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее - урожай на фрукты.

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Автор: Екатерина Лиманская