Новое исследование подтвердило, что люди вызвали изменение климата Земли, подобного которому никогда ранее не было.

Данные о температуре за последние 24000 лет показали, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным для нашей планеты.

Об этом свидетельствуют результаты научного исследования, опубликованного в журнале Nature, передает Sciencealert.

Согласно этому исследованию, в ходе которого были собраны сотни температурных показателей со всего мира для картирования прошлых изменений климата, наша планета нагревается "экстраординарными" темпами, в отличие от всего, что наблюдалось за последние 24000 лет.

Исследование подтвердило, что люди вызвали изменение климата Земли, никогда ранее не обнаруживаемое в геологической летописи.

"Эта реконструкция предполагает, что нынешние температуры являются беспрецедентными за последние 24000 лет", - рассказала Джессика Тирни, палеоклиматолог из Университета Аризоны и соавтор исследования.

Как сообщается, ученые проанализировали 539 палеоклиматических записей - с пика последнего ледникового периода (также известного как последний ледниковый максимум), когда обширные льды покрывали большую часть Северного полушария.

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Результаты "предполагают, что современное потепление необычно по сравнению с потеплением последних 10000 лет", - добавляют ученые.

Но, как продолжают подчеркивать ученые, климат будущего еще не решен.

"Климат, который ожидает нас в будущем, зависит от наших решений сейчас", - резюмировала климатолог Валери Массон-Дельмотт.

Напомним, эксперты прогнозируют, что повышение средней температуры на Земле может оказаться губительным для человечества. В частности, повышение температуры является движущей силой для образования более частых и интенсивных лесных пожаров, засух, штормов и даже наводнений. А рост количества "волн тепла" губителен для сельского хозяйства и потенциально фатален для людей.

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Автор: Екатерина Лиманская