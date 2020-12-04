Мистический Киев: столицу окутал густой туман (фото)

13:35, 4 декабря 2020
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Очертания города словно превратились в кадры из фильма.

Столицу накрыл туман / Соцсети
Столицу накрыл туман / Соцсети

Сегодня утром, 4 декабря, Киев окутал густой туман.

Пользователи соцсетей поспешили поделиться захватывающими снимками.

В Украине ударят ночные морозы до -14°: синоптик рассказала о погоде на выходные

Сегодня в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +2°. Без осадков. Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,7 м/с. 

В Киеве из-за тумана очень низкая видимость / Соцсети
В Киеве из-за тумана очень низкая видимость / Соцсети
Столичные небоскребы утонули в тумане / Соцсети
Столичные небоскребы утонули в тумане / Соцсети

Прогноз погоды в Украине на выходные: данные Погоды УНИАН

В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -2°...+9°. Все выходные ожидается сухая прохладная погода, без осадков. В воскресение похолодает на несколько градусов, ночью ожидаются настоящие зимние морозы - до -10°, при этом днем будет ясная безоблачная погода.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°. В воскресенье киевлян порадует солнце, температура: -9°...-1°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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