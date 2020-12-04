Мистический Киев: столицу окутал густой туман (фото)
Очертания города словно превратились в кадры из фильма.
Сегодня утром, 4 декабря, Киев окутал густой туман.
Пользователи соцсетей поспешили поделиться захватывающими снимками.
В Украине ударят ночные морозы до -14°: синоптик рассказала о погоде на выходные
Сегодня в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до +2°. Без осадков. Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,7 м/с.
Прогноз погоды в Украине на выходные: данные Погоды УНИАН
В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -2°...+9°. Все выходные ожидается сухая прохладная погода, без осадков. В воскресение похолодает на несколько градусов, ночью ожидаются настоящие зимние морозы - до -10°, при этом днем будет ясная безоблачная погода.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°. В воскресенье киевлян порадует солнце, температура: -9°...-1°.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+2°... -2°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+3°... +2°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+8°... +5°