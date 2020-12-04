Мороз и солнце: на выходных украинцев ждет безоблачная погода, температура ночью упадет до -10° (карта)
В Украину вернутся солнечные дни.
В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -2°...+9°. Все выходные ожидается сухая прохладная погода, без осадков. В воскресение похолодает на несколько градусов, ночью ожидаются настоящие зимние морозы - до -10°, при этом днем будет ясная безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°. В воскресенье киевлян порадует солнце, температура: -9°...-1°.
Во Львове в субботу ночью +2°, днем +8°, переменная облачность. В воскресенье - похолодает, ночью -2°, днем +5°.
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +9°, переменная облачность. В воскресенье температура опустится до -3°...+4°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье - солнечно, температура ночью опустится до -8°, днем +2°.
В субботу в Одессе ожидается облачная погода, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье днем немного потеплеет - до +4°, ожидается солнечная погода.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -10°...-2°.
В Днепре в субботу ожидается малооблачная погода, температура ночью -6°, днем +3°. В воскресенье - похолодает, днем температура опустится до 0°, а ночью - до -7°.
В Симферополе будет переменная облачность, -2°...+7°. В воскресенье -4°...+2°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -9°, днем -1°, ясно и безоблачно.
В Краматорске в субботу практически безоблачно, температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье будет солнечно, температура немного опустится до -3°.
В Северодонецке завтра ясная погода, температура ночью -10°, днем -1°. В воскресенье -11°...-3°, так же солнечно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу ясно, температура до +8°. В воскресенье так же солнечно, температура ночью -5°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясная безоблачная погода, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - пасмурно, ночью -2°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +5°. В воскресенье температура днем опустится до +3°, а ночью - до -2°, облачно.
В Сваляве завтра практически безоблачно, +11°, в воскресенье также солнечно, температура воздуха 0°...+9°.
В Затоке в субботу будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°. В воскресенье - переменная облачность с температурой от -1° ночью до +3° днем.
В Бердянске завтра ясно и безоблачно, температура до +2°, в воскресенье так же солнечно, ночью -7°, а днем 0°.
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- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+2°... -1°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+3°... +2°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+12°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+7°... +5°