Мороз и солнце: на выходных украинцев ждет безоблачная погода, температура ночью упадет до -10° (карта)

В Украину вернутся солнечные дни.

В воскресение будет морозно и солнечно / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -2°...+9°. Все выходные ожидается сухая прохладная погода, без осадков. В воскресение похолодает на несколько градусов, ночью ожидаются настоящие зимние морозы - до -10°, при этом днем будет ясная безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -7°, днем +1°. В воскресенье киевлян порадует солнце, температура: -9°...-1°.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +8°, переменная облачность. В воскресенье - похолодает, ночью -2°, днем +5°.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +9°, переменная облачность. В воскресенье температура опустится до -3°...+4°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье - солнечно, температура ночью опустится до -8°, днем +2°.

В субботу в Одессе ожидается облачная погода, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье днем немного потеплеет - до +4°, ожидается солнечная погода.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -10°...-2°.

В Днепре в субботу ожидается малооблачная погода, температура ночью -6°, днем +3°. В воскресенье - похолодает, днем температура опустится до 0°, а ночью - до -7°.

В Симферополе будет переменная облачность, -2°...+7°. В воскресенье -4°...+2°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -9°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу практически безоблачно, температура ночью -9°, днем +1°. В воскресенье будет солнечно, температура немного опустится до -3°.

В Северодонецке завтра ясная погода, температура ночью -10°, днем -1°. В воскресенье -11°...-3°, так же солнечно.

Погода в Украине на 5 декабря / фото УНИАН

Погода в Украине на 6 декабря / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу ясно, температура до +8°. В воскресенье так же солнечно, температура ночью -5°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясная безоблачная погода, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - пасмурно, ночью -2°, днем до +3°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +5°. В воскресенье температура днем опустится до +3°, а ночью - до -2°, облачно.

В Сваляве завтра практически безоблачно, +11°, в воскресенье также солнечно, температура воздуха 0°...+9°.

В Затоке в субботу будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°. В воскресенье - переменная облачность с температурой от -1° ночью до +3° днем.

В Бердянске завтра ясно и безоблачно, температура до +2°, в воскресенье так же солнечно, ночью -7°, а днем 0°.

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