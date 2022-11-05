5 ноября температура в столице поднимется максимально до +10°, весь день будет облачно.

В Киеве, которому на выходные прогнозировали прохладную погоду, в течение утра 5 ноября 2022 года наблюдается густой туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В Киеве утром 5 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – заявили синоптики.

Видео дня

При этом, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие рекомендации:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Украине 5 ноября

5 ноября 2022 года практически по всей Украине ожидается прохладная осенняя погода. В большинстве областей столбики термомтеров не поднимутся выше +11°, местами днем ожидается всего до +4° и лишь на юге и на Западе будет +12°...+14°.

В частности, по прогнозам синоптиков, в Киеве температура днем поднимется максимально до +10°, весь день будет облачно.

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