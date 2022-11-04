Местами ночью температура будет опускаться до -1°...+1°.

В первые выходные ноября, 5 и 6 ноября, в Украине будет прохладно. Ожидаются переиодические дожди, однако осадки будут несильными. К концу недели температура немного снизится, в большинстве областей будет +5°...+8°, лишь на западе и юге будет теплее. Ночью температура на Левобережье будет опускаться до -1°...+1°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +10°. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем - до +8°, также пасмурно.

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +12°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +9°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью +4°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +10°, дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +6°...+11°, легкий дождь. В воскресенье температура будет +6°...+8°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +8°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +5°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье температура составит -1°...+7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +4°...+14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +3, днем +6°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит 0°, днем +5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура составит +8°...+11°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +10°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +8°...+9°, дождь.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +13°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+13°, дождь.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+13°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+8°.

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