В Херсонской области пронесся смерч (видео)

С начала лета зафиксировали минимум три смерча в этом регионе.

В Херсонской области пронесся смерч / скриншот

Возле Херсона 13 июля пронесся мощный смерч.

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Вихрь сняли очевидцы, а кадры распространили в соцсетях, сообщает ТСН.

На видео видно, как воронка крутится в поле в опасной близости к электросети и объездной дороге.

С начала лета зафиксировали минимум три смерча в этом регионе. В июне ураган нанес людям значительный ущерб. Экологи связывают увеличение количества торнадо с изменением климата.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, вблизи поселка Обертин Тлумачского района Ивано-Франковской области пронесся смерч.