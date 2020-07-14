В Херсонской области пронесся смерч (видео)
С начала лета зафиксировали минимум три смерча в этом регионе.
Возле Херсона 13 июля пронесся мощный смерч.
В Херсонской области пронесся разрушительный смерч (видео)
Вихрь сняли очевидцы, а кадры распространили в соцсетях, сообщает ТСН.
На видео видно, как воронка крутится в поле в опасной близости к электросети и объездной дороге.
С начала лета зафиксировали минимум три смерча в этом регионе. В июне ураган нанес людям значительный ущерб. Экологи связывают увеличение количества торнадо с изменением климата.
Неподалеку от Херсона очевидцы засняли смерч
Напомним, в воскресенье, 21 июня, вблизи поселка Обертин Тлумачского района Ивано-Франковской области пронесся смерч.
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