В ближайшие дни воздух в Украине будет прогреваться до летних показателей. На западе ожидаются дожди.

В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая погода. Только на западную часть страны будет влиять атмосферный фронт. Кое-где он вызовет весенние грозы, но температура останется довольно высокой. В частности, по данным Украинского гидрометцентра, на юге будет до +27°.

"Теплые вещи можно уже прятать в шкаф, ведь в Украину пришло долгожданное тепло", - сообщили синоптики.

Так, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью составит 8-14°, днем 18-23°. В южной части и 17-18 мая по всей Украине ожидается 22-27°. В Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В пятницу ожидается погода без существенных осадков, лишь в западной части местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°; днем воздух прогреется до 21-27°. В западных областях и в Крыму будет свежее, 18-24°.

Потепление в Украине - какая погода будет до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца второй декады мая потепление в нашей стране продолжится. Лишь на западе, по его данным ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые немного понизят температуру.

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