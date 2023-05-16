На сегодня, 16 мая, почти по всей территории Украины объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 16-18 мая по всей стране кроме:
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Крыма.
Пожарная опасность в Киеве - что известно
Раньше Погода УНИАН сообщал, что в Киеве и Киевской области на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Украинского гидрометцентра, опасность лесных пожаров продлится 16, 17 и 18 мая.
Синоптики призывают украинцев быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе.
Изменение погоды в Украине - что известно
Синоптик Наталка Диденко сообщила, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается небольшое снижение температуры и осадки. Так, по ее прогнозу, временное снижение температуры воздуха до +18...+22 градусов. будет в северной части.
Кратковременные локальные дожди ожидаются в западных областях, кое-где на севере, на Полтавщине, Черкасщине и в Приазовье.