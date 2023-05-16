Благоприятные погодные условия сохраняются лишь в нескольких областях.

На сегодня, 16 мая, почти по всей территории Украины объявили чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 16-18 мая по всей стране кроме:

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Крыма.

Пожарная опасность в Киеве - что известно

Раньше Погода УНИАН сообщал, что в Киеве и Киевской области на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Украинского гидрометцентра, опасность лесных пожаров продлится 16, 17 и 18 мая.

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Синоптики призывают украинцев быть осторожными в обращении с огнем на открытом воздухе.

Изменение погоды в Украине - что известно

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается небольшое снижение температуры и осадки. Так, по ее прогнозу, временное снижение температуры воздуха до +18...+22 градусов. будет в северной части.

Кратковременные локальные дожди ожидаются в западных областях, кое-где на севере, на Полтавщине, Черкасщине и в Приазовье.

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