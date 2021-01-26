Теплая зима: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Максимальная температура в столице поднялась до +6°.
Вчера, 25 января, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +5,5°, что на 0,9° выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.
Об этом говорится в данных наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Максимальная температура в столице поднялась до +6,8°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годов на 0,3°.
Минимальная температура 25 января не опустилась ниже +4,4°, что на 2,4° теплее, чем это было в 1993 году.
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