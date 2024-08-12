Ближайшей ночью в Украине будет свежо.

Ночи в Украине становятся все холоднее и ближайшая ночь - не исключение. Температура местами упадет до +10 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Веет уже ночью холодным воздухом. И хотя еще вокруг лето, и лето еще покажет свою силу, однако ночь напоминает о календаре, который ежедневно теряет листочки, как зрелое дерево", - говорит она.

По данным Диденко, ближайшей ночью в Украине ожидается +12...+16 градусов, а на Волыни и Ровенщине местами температура упадет до +10...+12 градусов. Немного теплее будет в южной части, +15...+20 градусов.

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Завтра днем в Украине потеплеет до +24...+28 градусов, на севере ожидается +20...+25 градусов, а в южной части воздух прогреется до +28...+31 градуса.

"Над Украиной завтра расположится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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"В Киеве 13-го августа также дожди маловероятны, много солнца", - прогнозирует Наталка Диденко.

Ближайшей ночью в столице около будет +15 градусов, а завтра днем воздух прогреется до комфортных +23...+24 градусов.

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