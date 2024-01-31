В нашу страну вскоре вернутся 10-градусные морозы.

Февраль в Украине начнется с неустойчивой погоды с осадками. Ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом. Температура при этом будет высокой и благодаря Атлантическим воздушным массам на ближайшие 10 дней существенно превысит норму. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Однако, по его данным, уже в течение 5-7 февраля циклоны над Восточной Европой вызовут влажную погоду с осадками в виде мокрого снега, дождя и мороси на большей части территории Украины.

"А днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля во всех областях будет очень ветрено, порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 17-22 м/с, то есть уровня сильного шторма", - предупреждает синоптик.

Температурный фон, по его прогнозу, останется выше нормы, однако ненадолго.

"По мере прохождения холодного фронта и распространения арктических воздушных масс с 7 февраля произойдет снижение температуры сразу на 5-10° градусов", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

При этом, по его данным, установятся умеренные морозы в пределах -6...-12°С ночью и 0...-5°С днем.

Смена погоды в начале февраля - что известно

Синоптик Наталья Диденко говорит, что первый день февраля в Украине будет относительно теплым, но с осадками. Через нашу страну начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди и мокрый снег. Также в начале месяца ожидается усиление ветра.

Вас также могут заинтересовать новости: