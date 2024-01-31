В начале месяца ожидается смена погоды.

Первый день февраля в Украине будет относительно теплым, но с осадками. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, причиной осадков станут атмосферные фронты, которые будут пересекать территорию нашей страны.

"Февраль начнется относительно теплой погодой, однако через Украину начнут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди и мокрый снег", - сообщила синоптик.

По ее данным, в начале месяца также ожидается усиление ветра.

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"Соответственно, изменение погоды может повлиять на самочувствие - учтите это и внимательно следите за уточненными прогнозами", - посоветовала Наталья Диденко.

Изменение погоды в Украине - что известно

О том, что в начале февраля в Украине ожидается смена погоды, говорят и в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам, уже вечером 1 февраля, а также в течение 2 числа в Украине ожидается мокрый снег, местами с дождем. Сухо будет лишь на юге страны.

3 февраля ожидаются более активные атмосферные фронты, поэтому ночью в западных, северных, местами и в центральных областях, а днем уже по всей территории Украины ожидается умеренный мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в начале февраля ночью будет в пределах -3 ... +3, а днем - до +6.

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